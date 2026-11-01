Lucknow News: विवाहिता ने फंदा लगाकर दी जान

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निगोहां। अनघेमऊ गांव में शनिवार को प्रतिभा रावत (32) ने घर के कमरे में छत के पंखे से साड़ी के सहारे फंदा लगाकर जान दे दी। प्रतिभा की शादी नगराम के देवीखेड़ा निवासी राधेश्याम से हुई थी। वह तीन दिन पहले ससुराल से मायके आई थीं। शुक्रवार रात देवर के बेटे का जन्मदिन समारोह था। प्रतिभा स्कूटी से समारोह में गई थीं। वहां से लौटने के बाद सो गईं। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे उन्होंने मायके के कमरे में छत के पंखे से साड़ी के सहारे फंदा लगा लिया। थानाध्यक्ष रवींद्र कुमार ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। परिजनों के मुताबिक, प्रतिभा को ट्यूमर था। परिवार में दो बच्चे कार्तिक (12) और कनक (6) हैं।