Lucknow News: डॉक्टर के नाम पर वृद्धा से गहने उतरवाने की कोशिश, आरोपी पकड़ा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:07 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:07 PM IST
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लखनऊ। एसजीपीजीआई के नवीन ओपीडी भवन में बुधवार को डॉक्टर के नाम पर वृद्ध महिला से गहने ठगने की कोशिश की गई। आरोपी ने घुटनों की जांच के बहाने महिला से गहने उतारकर देने को कहा। महिला गहने उतार रही थी, तभी सुरक्षा गार्ड की नजर पड़ गई। आरोपी गहने लेकर भागा तो गार्ड ने पीछा कर उसे पकड़ लिया।
तलाशी में उसके पास से पीली धातु का लॉकेटनुमा मंगलसूत्र और एक कान की बाली मिली। महिला ने दोनों गहनों की पहचान अपनी बताई। उसने बताया कि बेटा फार्मेसी से दवा लेने गया था। इसी दौरान आरोपी ने डॉक्टर के बुलाने और जांच कक्ष में गहने पहनकर जाने पर रोक का झांसा दिया। आरोपी के खिलाफ एफआइआर की कार्रवाई की जा रही है।
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