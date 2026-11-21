भाजपा महिला मोर्चा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए यूपी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में महिला विस्तारकों को प्रवास कराकर चुनावी तैयारियों को गति देगा। शुक्रवार को विश्वैश्वरैया प्रेक्षागृह में आयोजित प्रदेश प्रवासी कार्यशाला में आठ राज्यों से आईं 403 महिला विस्तारकों ने हिस्सा लिया।

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महिला शक्ति बनेगी विजय का आधार

बैठक में महिला सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई।कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व यूपी प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह तथा राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने विस्तारकों का मार्गदर्शन किया। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा ने भी संवाद किया।विनोद तावड़े ने कहा कि महिला विस्तारक घर-घर जाकर मतदाताओं से सीधा संवाद करें और केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाएं। महिलाओं को संगठन से जोड़कर बूथ स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करनी है। पंकज चौधरी ने कहा कि विधानसभा चुनाव संगठन की सामूहिक शक्ति, जनविश्वास और जनसंपर्क का अभियान है, जिसमें महिला शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

केशव प्रसाद मौर्य ने मातृशक्ति को पार्टी की विचारधारा और सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा सरकार में मां, बहन और बेटियां सुरक्षित हैं। मेधा कुलकर्णी ने महिला मोर्चा को संगठन की मजबूत कड़ी बताया। रूप चौधरी ने पार्टी की नीतियों और विकास संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने तथा सरोज कुशवाहा ने महिला शक्ति के संकल्प को भाजपा की विजय का आधार बनाने की बात कही।