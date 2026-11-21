उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मां सावित्री देवी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद शनिवार को लखनऊ लौटेंगे। वे राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

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सीएम योगी आदित्यनाथ अंतिम संस्कार और उससे जुड़ी रस्मों के लिए दोपहर 2.15 बजे तक उत्तराखंड में रहेंगे। इसके बाद वे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम 5.30 बजे से 6.45 बजे तक प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 'कौशल दीक्षांत समारोह' होगा। मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल होंगे। उन्हें शुक्रवार को गोरखपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मां के निधन की खबर मिली। वे चंपा देवी पार्क में टैबलेट वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में 50,000 से अधिक लाभार्थियों को टैबलेट दिए जाने थे। बीजेपी सांसद रवि किशन को पहले खबर मिली, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार अवनीश अवस्थी को बताया।लगभग 61 मिनट का भाषण पूरा करने के बाद, आदित्यनाथ को अवस्थी ने खबर दी। उनके चेहरे के हाव-भाव कुछ पल के लिए बदले, पर उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने कार्यक्रम जारी रखा और युवा लाभार्थियों से बातचीत की। बाद में उन्होंने उनके साथ सेल्फी भी ली, फिर गोरखनाथ मंदिर गए। बीजेपी के क्षेत्रीय सचिव सत्येंद्र सिन्हा ने उनके समर्पण को प्रेरणादायक बताया।उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में 91 वर्षीय सावित्री देवी का निधन हुआ। लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार सुबह उनके पैतृक घर पर उनका देहांत हो गया। आदित्यनाथ बाद में अपने पैतृक गांव पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अप्रैल 2020 में अपने पिता आनंद सिंह बिष्ट के निधन पर भी वे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे। शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर परिवार ने सावित्री देवी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर शोक सभा की।