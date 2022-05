{"_id":"6279f6c57863ca5f5401d835","slug":"lucknow-up-s-office-will-open-in-mumbai-for-investment-promotion-the-purpose-of-the-people-of-up-will-be-fulfilled","type":"story","status":"publish","title_hn":"लखनऊ : निवेश प्रोत्साहन के लिए मुंबई में खुलेगा यूपी का कार्यालय, पूरा होगा यूपी वासियों का उद्देश्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Tue, 10 May 2022 10:53 AM IST