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लविवि : अब 17 तक भरें विषम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म

Fri, 13 Nov 2026 02:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:20 AM IST
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Lucknow University: Odd-semester examination forms can now be filled until the 17th.
लविवि
लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-27 की विषम सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के स्नातक, परास्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर के नियमित और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के विद्यार्थी 17 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे।
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परीक्षा नियंत्रक की ओर से 12 नवंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, विद्यार्थियों को समर्थ पोर्टल के स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से परीक्षा फॉर्म भरना होगा। विश्वविद्यालय परिसर के विद्यार्थियों को अपने एनरोलमेंट के आधार पर लॉगिन कर फॉर्म भरना है। वहीं, संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को कॉलेज की ओर से उपलब्ध कराए गए लॉगिन के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करनी होगी। महाविद्यालयों को विद्यार्थियों के भरे हुए परीक्षा फॉर्म और माइग्रेशन/टीसी सहित जरूरी दस्तावेजों की सूची विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में 19 नवंबर तक जमा करनी होगी। इसके साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क की रसीद भी लगानी होगी। फॉर्म में त्रुटि होने पर विद्यार्थी समर्थ पोर्टल पर दिए गए ई-मेल और व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
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