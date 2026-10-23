लविवि : ई-ऑफिस लागू होने के बाद भी पत्रावलियां लंबित

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विश्वविद्यालय में प्रशासनिक कामकाज को तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ई-ऑफिस व्यवस्था लागू की गई थी। इसके बावजूद अधीनस्थ अनुभागों में पत्रावलियां लंबे समय तक पटल सहायकों के पास लंबित हैं। इससे ई-ऑफिस लागू करने के पीछे की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कुलपति की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, कुलपति कार्यालय या किसी अन्य अनुभाग से पत्रावली प्राप्त होने के बाद संबंधित अधिकारी को अधिकतम तीन कार्यदिवस में अपने स्तर पर जरूरी कार्यवाही पूरी करनी होगी। इसके बाद पत्रावली अनुमोदन के लिए कुलपति कार्यालय वापस भेजनी होगी।आदेश में साफ किया गया है कि काम में लापरवाही और अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पत्रावलियों को बेवजह लंबित रखने के लिए संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तय होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने समयबद्ध निस्तारण को सुशासन और पारदर्शी कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा बताते हुए अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है।