राजधानी में बृहस्पतिवार से शुरू हुई बारिश शुक्रवार को भी दिन-रात जारी रही। लगातार बारिश और तेज हवाओं से लखनऊ का मौसम अचानक ठंडा हो गया। गोमतीनगर, महानगर, इंदिरानगर, आलमबाग और पुराने लखनऊ समेत कई इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानी हुई। सड़कों पर पानी भरने से आवागमन प्रभावित रहा। सितंबर के आखिरी दिनों में मौसम का यह बदला मिजाज ऐसा रहा कि शुक्रवार को दिन भर सूर्य देव बारिश और बादलों की ओट में दुबके रहे। दिन भर बदली छाई रही और दोपहर भी लोगों को ठंड का अहसास हुआ। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से करीब 10 डिग्री कम है। बारिश और हवाओं के कारण दिन का तापमान तेजी से नीचे आया। न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक शनिवार को बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। शुक्रवार देर शाम लखनऊ के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया।

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