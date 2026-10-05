Lucknow News: अनंत नगर योजना के 447 भूखडों का लॉटरी से आवंटन

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73 भूखंडों की लॉटरी आजमाई सिटी रिपोर्टरलखनऊ। एलडीए ने सोमवार को अनंत नगर आवासीय योजना के पांचवे चरण की लॉटरी में 447 भूखंडों का आवंटन किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स सभागार में 7,314 आवेदकों के मध्य लॉटरी ड्रा की पर्चियां निकाली गईं। लॉटरी में अपने नाम की पर्ची निकलने पर आवेदकों के चेहरे खिल उठे। अब मंगलवार को अन्य श्रेणी के भूखंडों की लॉटरी निकाली जाएगी।एलडीए वीसी ने बताया कि अनंत नगर योजना में पहले चार चरणों में लगभग 1700 भूखंडों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जा चुका है। जिसमें 35 हजार से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया था। पांचवें चरण में आशीष खंड के कुल 520 भूखंडों के लिए 09 अगस्त से 09 सितंबर, तक ऑनलाइन पंजीकरण खोला गया था। जिसके सापेक्ष 8,728 लोगों ने सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया था। अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि सोमवार को पहले दिन 112.5 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 447 भूखंडों का लॉटरी से आवंटन किया गया। अब मंगलवार को 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 35 एवं 162 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 38 भूखंडों की लॉटरी निकाली जाएगी।