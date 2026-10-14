लखनऊ: रिहायशी इलाके के मकान में बनाते थे करोड़ों की मार्फीन, छापेमारी में खुलासा, दो गिरफ्तार

दुबग्गा के महिपतमऊ में रिहायशी इलाके में तीन मंजिला मकान के दूसरे तल पर मार्फीन बनाई जा रही थी। बाहर से सामान्य नजर आने वाले मकान में करोड़ों की मार्फीन तैयार की जाती थी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) और दुबग्गा पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार रात मकान पर छापा मारकर इसका खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जबकि चार भाग निकले। पुलिस के मुताबिक, बरामद छह किलो चार सौ ग्राम मार्फीन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 13 करोड़ रुपये है।

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एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में बाराबंकी के कुर्सी थानाक्षेत्र के मोहसंड, टिकैतगंज गांव का मो. जुहेल और उसका साथी अमजद हैं। एएनटीएफ और दुबग्गा पुलिस की टीम सोमवार रात करीब 11 बजे अंधे की चौकी के पास स्थित मकान में सीढ़ी लगाकर दाखिल हुई। सादे कपड़ों में पहुंची एएनटीएफ की टीम पर आरोपियों ने पिस्तौल तान दिया। वहीं, दुबग्गा पुलिस को वर्दी में देखकर दो आरोपियों ने सरेंडर कर दिया। हालांकि, अनस, मांज, सुहैल और एक अन्य अज्ञात मौके से भाग निकले। विज्ञापन



दो माह पहले खरीदा था मकान

इंस्पेक्टर श्रीकांत राय ने बताया कि जुहेल ने दो महीना पहले ही तीन मंजिला मकान खरीदा था। टीम को अवैध पिस्तौल, छह कारतूस, 16 हजार रुपये, स्कूटी, कार, छह मोबाइल फोन, केमिकल और अन्य सामग्री भी मिली। बरामद सामग्री को जांच के लिए लैब भेजा गया है। एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में बाराबंकी के कुर्सी थानाक्षेत्र के मोहसंड, टिकैतगंज गांव का मो. जुहेल और उसका साथी अमजद हैं। एएनटीएफ और दुबग्गा पुलिस की टीम सोमवार रात करीब 11 बजे अंधे की चौकी के पास स्थित मकान में सीढ़ी लगाकर दाखिल हुई। सादे कपड़ों में पहुंची एएनटीएफ की टीम पर आरोपियों ने पिस्तौल तान दिया। वहीं, दुबग्गा पुलिस को वर्दी में देखकर दो आरोपियों ने सरेंडर कर दिया। हालांकि, अनस, मांज, सुहैल और एक अन्य अज्ञात मौके से भाग निकले।इंस्पेक्टर श्रीकांत राय ने बताया कि जुहेल ने दो महीना पहले ही तीन मंजिला मकान खरीदा था। टीम को अवैध पिस्तौल, छह कारतूस, 16 हजार रुपये, स्कूटी, कार, छह मोबाइल फोन, केमिकल और अन्य सामग्री भी मिली। बरामद सामग्री को जांच के लिए लैब भेजा गया है।

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