लखनऊ: विधानसभा गेट पर परिवार समेत पहुंचा युवक, पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश से मचा हड़कंप; लगाया ये आरोप

लखनऊ में विधानसभा के गेट नंबर-3 पर उस समय हड़कंप मच गया, जब बहराइच के कैसरगंज निवासी चंदन ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ विधानसभा पहुंचा था। जमीन विवाद को लेकर न्याय न मिलने से परेशान होकर उसने यह कदम उठाने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद लोगों और सुरक्षा कर्मियों में अफरातफरी मच गई।

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