विवेक तिवारी हत्याकांड: गिड़गिड़ाता रहा बर्खास्त सिपाही, मांग ठुकराकर कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा; जुर्माना भी लगा

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राजधानी लखनऊ में एपल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी की गोली मारकर हत्या के मामले में सोमवार को दोषी बर्खास्त सिपाही प्रशांत चौधरी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। उस पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट में दोषी ठहराए जाने के बाद प्रशांत ने कम सजा देने की मांग की थी। उसने अपनी परेशानियों और पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में बताया। उधर, अभियोजन ने उसे अधिकतम सजा देने की मांग की थी। विज्ञापन



सजा के प्रश्न पर सुनवाई के समय प्रशांत ने कहा कि उसकी उम्र मात्र 36 वर्ष है। घर में वृद्ध माता-पिता के अलावा अविवाहित भाई है जो उनके साथ रहता है। अदालत को बताया कि इस मुकदमे के कारण पत्नी राखी ने वर्ष 2023 में उसे तलाक दे दिया। विज्ञापन

करीब आठ साल से जेल में था दोषी प्रशांत ने यह भी कहा था कि उसका न तो आपराधिक इतिहास रहा है और न ही किसी अदालत से उसे दोष सिद्ध किया गया है। 28 सितंबर 2018 को घटना के बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया और वह करीब आठ साल से जेल में है। अदालत से अनुरोध किया कि उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा देकर छोड़ दिया जाए।



दूसरी ओर एडीजीसी और वादिनी के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त ने बेहद निर्दयीपूर्ण तरीके से एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की है। इन विषम परिस्थितियों में दंड अधिक से अधिक होना चाहिए। इसका कारण है कि आरोपी पुलिस विभाग में कार्यरत था। इसके बाद अदालत ने प्रशांत को 10 साल कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।



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मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग कर रहा था कोर्ट ने निर्णय में कहा कि घटना की रात जब आरोपी साथी संदीप कुमार के साथ मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग कर रहा था तो उसे एक एसयूवी आती दिखाई दी जो संदिग्ध लग रही थी। एसयूवी को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक उसे भगाने लगा।



यह भी कहा गया था कि एसयूवी चला रहे विवेक तिवारी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। इससे प्रशांत की जान को खतरा हो गया। बचाव में उसने सरकारी पिस्तौल से एसयूवी की विंडस्क्रीन पर फायर कर दिया। गोली विवेक तिवारी को लगी और उनकी मौत हो गई।



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