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Lucknow News: नैमिष और वरुण विहार आवासीय योजना के साढ़े चार हजार भूखंडों की लॉटरी संपन्न

Sat, 07 Nov 2026 01:49 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:49 AM IST
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Lottery for 4,500 plots in the Naimish and Varun Vihar residential schemes has been completed.
एलडीए ने कराई लॉटरी।
लखनऊ। नैमिष और वरुण विहार आवासीय योजना के पहले चरण के करीब साढ़े चार हजार भूखंडों के आवंटन के लिए तीन दिन चली लॉटरी शुक्रवार को संपन्न हो गई। एक सप्ताह के अंदर एलडीए आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
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एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को अंतिम दिन वरुण विहार योजना के 162, 288, 300 व 450 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 727 भूखंडों का आवंटन किया गया। अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया नैमिष नगर योजना के 288 व 450 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 133 भूखंडों का आवंटन किया गया। दोनों योजनाओं के भूखंडों के लिए 24 सितंबर से 27 अक्तूबर तक कुल 38,457 लोगों ने पंजीकरण कराया है। लॉटरी के पहले दिन बुधवार को 2,243, दूसरे दिन 1,436 व अंतिम दिन 860 भूखंडों का आवंटन किया गया।
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