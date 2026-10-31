Lucknow News: सहकारी समितियों पर तालाबंदी, खाद-बीज का संकट

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नगराम दक्षिण, समेसी, गढ़ा असलमनगर, इस्माइलनगर, बहरौली, देवती और कांटा सलेमपुर स्थित सहकारी समितियों से क्षेत्र के किसानों को खाद-बीज उपलब्ध कराया जाता है। धान की कटाई के बाद रबी की फसलों में गेहूं, धनिया, मटर, मसूर व तिलहनी फसलों की बोआई के लिए किसानों को उर्वरक की जरूरत है, मगर समितियों के गोदाम बंद होने से खाद-बीज नहीं मिल रहे।किसानों का आरोप है कि निजी दुकानों पर खाद-बीज महंगे दामों पर मिल रहे हैं। किसान बचनखेड़ा निवासी रमेश वर्मा, अमेठियन पुरवा के मुन्नू सिंह, जौखंडी के तेजबहादुर सिंह, मुकुंद खेड़ा के मलखान सिंह, बजगहिया के केशव गिरि सहित अन्य किसानों ने बताया कि निजी केंद्रों पर मनमाने दामों पर खाद बेची जा रही है।