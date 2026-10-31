फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lockdown at cooperative societies; crisis over fertilizers and seeds

Lucknow News: सहकारी समितियों पर तालाबंदी, खाद-बीज का संकट

Sat, 31 Oct 2026 01:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:50 AM IST
विज्ञापन
Lockdown at cooperative societies; crisis over fertilizers and seeds
सहकारी समितियों पर तालाबंदी, खाद-बीज का संकट।
नगराम। रबी की फसल की बोआई के ऐन मौके पर सहकारी समितियों की हड़ताल ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्षेत्र की सात सहकारी समितियों के गोदामों पर 22 अक्तूबर से तालाबंदी हैं। इससे किसान डीएपी समेत अन्य उर्वरकों और बीज के लिए भटक रहे हैं।
विज्ञापन

नगराम दक्षिण, समेसी, गढ़ा असलमनगर, इस्माइलनगर, बहरौली, देवती और कांटा सलेमपुर स्थित सहकारी समितियों से क्षेत्र के किसानों को खाद-बीज उपलब्ध कराया जाता है। धान की कटाई के बाद रबी की फसलों में गेहूं, धनिया, मटर, मसूर व तिलहनी फसलों की बोआई के लिए किसानों को उर्वरक की जरूरत है, मगर समितियों के गोदाम बंद होने से खाद-बीज नहीं मिल रहे।
विज्ञापन


किसानों का आरोप है कि निजी दुकानों पर खाद-बीज महंगे दामों पर मिल रहे हैं। किसान बचनखेड़ा निवासी रमेश वर्मा, अमेठियन पुरवा के मुन्नू सिंह, जौखंडी के तेजबहादुर सिंह, मुकुंद खेड़ा के मलखान सिंह, बजगहिया के केशव गिरि सहित अन्य किसानों ने बताया कि निजी केंद्रों पर मनमाने दामों पर खाद बेची जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed