फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Links to religious conversions at KGMU extend to Era Medical College; Vice-Chancellor also on the STF's radar.

Lucknow News: केजीएमयू में धर्मांतरण के तार एरा मेडिकल कॉलेज से भी जुड़े, कुलपति भी एसटीएफ के रडार पर

Mon, 02 Nov 2026 02:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
Links to religious conversions at KGMU extend to Era Medical College; Vice-Chancellor also on the STF's radar.
केजीएमयू में धर्मांतरण।
लखनऊ। एसटीएफ की जांच रिपोर्ट में केजीएमयू में धर्मांतरण के मामलों के तार एरा मेडिकल कॉलेज से जुड़ने का खुलासा हुआ है। कुलपति की भूमिका भी जांच के दायरे में बताई गई है। मामला गृह विभाग तक पहुंचने के बाद इस प्रकरण में आगे की कार्रवाई को लेकर हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट में निजी मेडिकल संस्थान में केजीएमयू के कई डॉक्टरों के आर्थिक निवेश की बात भी कही गई है।
विज्ञापन

एसटीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक, एरा मेडिकल कॉलेज के कुलपति पहले केजीएमयू में मेडिसिन विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि केजीएमयू में धर्मांतरण से जुड़ी करीब 80 फीसदी घटनाएं वर्ष 2006 से 2012 के बीच हुईं। उस दौरान संबंधित कुलपति मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष थे। एसटीएफ ने अपनी जांच में इस अवधि और उनकी भूमिका को लेकर कई सवाल उठाए हैं।
विज्ञापन

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि केजीएमयू के कई डॉक्टरों ने निजी मेडिकल कॉलेज में आर्थिक निवेश कर रखा है। एसटीएफ ने इस नेटवर्क के केंद्र में मेडिसिन विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष की भूमिका होने की बात कही है। इसके अलावा एक अन्य निजी विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से जुड़े कुछ डॉक्टरों पर कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित होने के आरोप भी रिपोर्ट में दर्ज हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

जांच रिपोर्ट में केजीएमयू में धर्मांतरण या मुस्लिम समुदाय से जुड़े मामलों की जांच के लिए गठित होने वाली कमेटियों की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि कमेटी के सदस्यों के नाम मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष के माध्यम से कुलपति तक पहुंचाए जाते थे। इससे जांच समितियों के गठन और उनकी निष्पक्षता प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। एसटीएफ ने इसे जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने की संभावित कड़ी के रूप में देखा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed