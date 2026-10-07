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Lucknow News: गोमतीनगर विस्तार में नदी के पानी का प्रवेश रोका

Wed, 07 Oct 2026 09:32 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 09:32 PM IST
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lda story
गोमतीनगर विस्तार में नदी के पानी का प्रवेश रोका
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लखनऊ। गोमती नदी के बढ़े जलस्तर के कारण गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-7 और इकाना स्टेडियम के आसपास घुसे पानी पर लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नियंत्रण पा लिया है।

नदी का पानी ओवरफ्लो होकर रिहायशी क्षेत्र की ओर बढ़ने की सूचना मिलते ही 24×7 तैनात एलडीए की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची। अभियंताओं ने इकाना स्टेडियम के पीछे जल प्रवेश बिंदु पर बोल्डर और मिट्टी की मदद से मजबूत अस्थायी बांध बनाया। इस प्रयास से ढाई घंटे के भीतर पानी का नया प्रवाह पूरी तरह रोक दिया गया, जिसके बाद जलस्तर में करीब 6 इंच की गिरावट दर्ज की गई। एहतियात के तौर पर सेक्टर-7 के अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी मिट्टी डालकर अतिरिक्त अवरोध बनाए गए हैं। एलडीए की टीमें स्थिति पर चौबीसों घंटे नजर रख रही हैं। क्षेत्र में जलभराव की सूचना के लिए सहायक अभियंता राहुल वर्मा के मोबाइल नंबर 9918006069 पर संपर्क किया जा सकता है।
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