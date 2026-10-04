Lucknow News: बाढ़ से बचाव के लिए 300 करोड़ से एलडीए बना रहा दो बंधा

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एलडीए गोमती नदी के किनारे करीब 28 किलोमीटर लंबे ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण करा रहा है। इसके तीसरे और चौथे चरण में करीब 11 किलोमीटर लंबा बंधा बनाया जा रहा है। करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस बंधे का निर्माण अप्रैल 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बंधे के आकार लेने से पुलिस मुख्यालय, मलेशेमऊ, सरसवां, गोमतीनगर विस्तार और सीजी सिटी समेत आसपास के इलाकों को नदी के बढ़े पानी से राहत मिली है।एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि पिपराघाट-शहीद पथ के बीच बंधे का निर्माण जनवरी में शुरू हुआ था, जबकि शहीद पथ-किसान पथ के बीच काम अप्रैल में शुरू किया गया।इसी क्रम में आईआईएम रोड से खदरा होते हुए हार्डिंग ब्रिज तक भी बंधा बनाया जाएगा। करीब 182 करोड़ रुपये की लागत वाले इस बंधे से फैजुल्लागंज, दाऊद नगर, मामा कॉलोनी समेत आसपास के इलाकों में गोमती के पानी से होने वाले जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की उम्मीद है।