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बीती 22 जून को अलीगंज सेक्टर-डी में एनिमेशन सेंटर वाली बिल्डिंग में भीषण आग लगी थी। उस घटना में 15 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद एलडीए ने शहर भर में आवासीय नक्शे पर चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच शुरू की। इसी दौरान चांदगंज स्थित डेंटल क्लीनिक वाली बिल्डिंग को भी नोटिस दिया गया था। आरोप था कि यह आवासीय भवन में नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधि चला रहा था और फायर सेफ्टी के मानक भी पूरे नहीं थे। नोटिस के बाद बिल्डिंग मालिक ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया और एलडीए ने भी आगे कोई कार्रवाई नहीं की।मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे अलीगंज सेक्टर-बी के एक डेंटल क्लीनिक में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। इस घटना ने एक बार फिर एलडीए की लापरवाही उजागर कर दी है। अब एलडीए अधिकारी दोबारा नोटिस देने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की बात कह रहे हैं। सवाल यह है कि जब पहली बार नोटिस के बाद ही कार्रवाई हो जाती तो क्या इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता था? एलडीए के एक अधिकारी का कहना है कि पुरानी फाइल निकाली जा रही है और जल्द ही नया नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।