फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   LDA cracks down on PNC Infratech; notice issued regarding 194 crore project.

Lucknow News: पीएनसी इंफ्राटेक पर एलडीए की सख्ती, 194 करोड़ के काम पर नोटिस

Mon, 21 Sep 2026 02:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
LDA cracks down on PNC Infratech; notice issued regarding 194 crore project.
लखनऊ विकास प्राधिकरण।
लखनऊ। कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे निर्माण में लापरवाही पर एनएचएआई की ओर से पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड को तीन साल के लिए डिबार किए जाने के बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने भी कंपनी पर सख्ती की है। एलडीए ने ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के तहत करीब 194.40 करोड़ रुपये के काम का ठेका मिलने के मामले में कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कंपनी का जवाब मिलने के बाद ही कार्रवाई तय होगी।
विज्ञापन

एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के तहत शहीद पथ इंटरसेक्शन पर चार लेन फ्लाईओवर, लूप और रैंप निर्माण के लिए पीएनसी को लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) एनएचएआई की कार्रवाई से करीब चार महीने पहले जारी किया गया था। करीब 215 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट के लिए 19 मार्च को निविदा आमंत्रित की गई थी। 11 अप्रैल को तकनीकी बिड में पीएनसी समेत चार कंपनियां चयनित हुईं। इसके बाद सात मई को वित्तीय बिड खोली गई, जिसमें 194.40 करोड़ रुपये की सबसे कम बोली लगाने पर पीएनसी को एल-वन घोषित किया गया। 27 मई को कंपनी को एलओए जारी कर दिया गया।
विज्ञापन

वीसी के मुताबिक, एलओए जारी होने के समय कंपनी के खिलाफ कोई विवाद सामने नहीं था और पूरी टेंडर प्रक्रिया नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से हुई थी। इसके करीब डेढ़ महीने बाद 13 जुलाई को कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने और निर्माण संबंधी खामियां सामने आने के बाद एनएचएआई ने तीन सितंबर को पीएनसी को तीन साल के लिए डिबार किया। इसके बाद मामला एलडीए के संज्ञान में आया और कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

यह है मामला
करीब 63 किलोमीटर लंबे कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण पर लगभग 4,700 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। निर्माण में गंभीर खामियां सामने आने के बाद एनएचएआई ने पीएनसी को अपनी नई परियोजनाओं की बोली प्रक्रिया से तीन साल के लिए बाहर कर दिया। कंपनी को नॉन-परफॉर्मर भी घोषित किया गया है।

यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली भी रोक दी गई है। एनएचएआई के अनुसार, सड़क की मरम्मत और सुरक्षा संबंधी कमियां दूर होने तक टोल नहीं लिया जाएगा। अब एलडीए की ओर से जारी नोटिस पर कंपनी के जवाब के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि ग्रीन कॉरिडोर के काम को लेकर प्राधिकरण आगे क्या निर्णय लेता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed