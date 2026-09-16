Lucknow News: एलडीए बाबू पर 2.60 करोड़ रुपये रिश्वत मांगने का आरोप
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:24 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:24 AM IST
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लखनऊ। बिल्डर मनोज सिंह ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के बाबू दीपक शर्मा पर टाउनशिप का लेआउट पास कराने के नाम पर 2.60 करोड़ रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। बिल्डर एलडीए वीसी के ऑफिस में लिखित शिकायत भी दी है। िशकायत के बाद बाबू को हटा दिया गया है।
मनोज सिंह ने बताया कि उन्होंने दिसंबर 2025 में पहाड़ नगर टिकरिया गांव में टाउनशिप विकसित करने के लिए लेआउट प्लान जमा किया था। उनकी जमीन आईटी सिटी योजना के अधिग्रहण में आने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) आवश्यक था। आरोप लगाया कि फरवरी में बाबू दीपक शर्मा ने काम कराने के लिए 2.60 करोड़ रुपये मांगे। इसमें से 40 लाख रुपये एडवांस मांगे। इस पर उन्होंने 18 फरवरी को 25 लाख रुपये के दो चेक दिए। इसके बाद भी काम नहीं हुआ तो उन्होंने जून में पैसे वापस मांगे, जिसके बाद बाबू टालमटोल करने लगा। जुलाई में दीपक ने सचिवालय में एक समीक्षा अधिकारी से काम कराने के नाम पर 30 लाख रुपये और मांगे।
इस पर बिल्डर ने काम न कराने की बात कहकर अपने पैसे वापस मांगे। बताया कि सोमवार को वह बाबू से पैसा वापस मांगने गया तो वहां उसे पीटा गया। बिल्डर ने कहा कि उसके पास बाबू से बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग भी है। पूरे मामले पर एलडीए सचिव एसपी सिंह ने कहा कि बिल्डर की शिकायत आई है। जांच कराई जाएगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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मनोज सिंह ने बताया कि उन्होंने दिसंबर 2025 में पहाड़ नगर टिकरिया गांव में टाउनशिप विकसित करने के लिए लेआउट प्लान जमा किया था। उनकी जमीन आईटी सिटी योजना के अधिग्रहण में आने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) आवश्यक था। आरोप लगाया कि फरवरी में बाबू दीपक शर्मा ने काम कराने के लिए 2.60 करोड़ रुपये मांगे। इसमें से 40 लाख रुपये एडवांस मांगे। इस पर उन्होंने 18 फरवरी को 25 लाख रुपये के दो चेक दिए। इसके बाद भी काम नहीं हुआ तो उन्होंने जून में पैसे वापस मांगे, जिसके बाद बाबू टालमटोल करने लगा। जुलाई में दीपक ने सचिवालय में एक समीक्षा अधिकारी से काम कराने के नाम पर 30 लाख रुपये और मांगे।
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इस पर बिल्डर ने काम न कराने की बात कहकर अपने पैसे वापस मांगे। बताया कि सोमवार को वह बाबू से पैसा वापस मांगने गया तो वहां उसे पीटा गया। बिल्डर ने कहा कि उसके पास बाबू से बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग भी है। पूरे मामले पर एलडीए सचिव एसपी सिंह ने कहा कि बिल्डर की शिकायत आई है। जांच कराई जाएगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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