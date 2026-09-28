Lucknow News: श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया क्षमावाणी पर्व

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कार्यक्रम में सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने संत का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व को क्षमावाणी पर्व के संदेश का अनुसरण करने की जरूरत है। क्षमा, शांति और आपसी सद्भाव समाज व विश्व के लिए आवश्यक हैं। दोपहर में शोभायात्रा निकाली गई। इसके बाद भगवान महावीर की प्रतिमा का अभिषेक और शांतिधारा कर पूजा संपन्न हुई। कार्यक्रम में सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने संत का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व को क्षमावाणी पर्व के संदेश का अनुसरण करने की जरूरत है। क्षमा, शांति और आपसी सद्भाव समाज व विश्व के लिए आवश्यक हैं। दोपहर में शोभायात्रा निकाली गई। इसके बाद भगवान महावीर की प्रतिमा का अभिषेक और शांतिधारा कर पूजा संपन्न हुई।

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लखनऊ। आशियाना स्थित जैन मंदिर में रविवार को क्षमावाणी पर्व श्रद्धा, भक्ति और आत्मशुद्धि के भाव के साथ मनाया गया। विहसंत सागर दी महाराज ने प्रवचन में कहा कि क्षमा कायर नहीं, वीर ही कर सकता है। क्षमा भाव से सारी सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। क्षमा का भाव अतीत नहीं, भविष्य सुधारता है।