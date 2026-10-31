Lucknow News: अधिवक्ता के मकान से जेवर-नकदी चोरी

विज्ञापन

लखनऊ। गोमती नगर के विराट खंड निवासी अधिवक्ता अंकलेश्वर सिंह ने घर से जेवर व नकदी चोरी होने की प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 17 अक्तूबर को काम से परिवार के साथ वाराणसी गए थे। 22 अक्तूबर को रात करीब दो बजे मकान में चार चोर घुसे और लॉकर में रखे चांदी के सिक्के, आभूषण और 25 हजार रुपये चुरा लिए। घटना की जानकारी फुटेज देखने पर हुई। वाराणसी से लौटने पर पुलिस को जानकारी दी। इंस्पेक्टर ब्रजेश चंद्र ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।