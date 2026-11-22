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उन्होंने कैफ के 110 साल के दादाजी से भी मुलाकात की। मंत्री ने कैफ को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि उनकी यह सफलता पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। वैश्विक मंच पर भारतीय युवाओं की यह शानदार कामयाबी देश के बढ़ते कौशल सामर्थ्य को दिखाती है। परिजनों ने बताया कि उन्होंने बचपन से ही अपने हुनर को अपनी पहचान बनाया और निरंतर कड़ी मेहनत से खुद को निखारा है। परिजनों ने खुशी जताते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री उनके घर उत्साहवर्धन करने आए। उन्हें अपने बेटे पर गर्व है।बता दें कि इंडिया स्किल्स से शुरू हुआ कैफ खान का सफर आज वैश्विक मंच तक पहुंचा है। उन्होंने पहले राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को साबित किया। इसके बाद वर्ल्ड स्किल्स के अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करते हुए मेडलियन फॉर एक्सीलेंस जीतकर देश का गौरव बढ़ाया।