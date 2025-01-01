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Lucknow News: जल निगम ने काटे चार केबल, 4000 उपभोक्ताओं की बिजली गुल

Sat, 07 Nov 2026 01:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:50 AM IST
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Jal Nigam severs four cables; power supply cut off for 4,000 consumers
केबल की मरम्मत करते श्रमिक।
लखनऊ। जल निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही का खामियाजा दीपोत्सव पर उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। ठेकेदार ने फैजुल्लागंज उपकेंद्र के जूनियर इंजीनियर और उपखंड अधिकारी को बिना सूचना दिए बृहस्पतिवार को खोदाई शुरू करा दी। दोपहर करीब एक बजे जेसीबी से 11 हजार वोल्ट के बिजली के चार भूमिगत केबल कट गए। इससे गायत्रीनगर, प्रीतिनगर समेत 10 से 12 मोहल्लों और बाजारों के करीब 4,000 उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। शाम सात बजे तक बिजली गुल रहने से घरों और दुकानों में अंधेरा छाया रहा।
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जानकीपुरम के जोनल मुख्य अभियंता वीपी सिंह ने बताया कि चारों केबल एक साथ कटने से बिजली आपूर्ति बहाल करने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बचा था। सभी केबल करीब सात फीट की गहराई में बिछाई गई थीं। उपभोक्ताओं की शिकायतें मिलने पर एक्सईएन पंकज कुमार गुप्ता समेत अन्य अधिकारियों को मौके पर भेजा गया।
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एक्सईएन ने जल निगम के एक्सईएन से भी लापरवाही पर आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद बिजली विभाग की टीम ने कटे केबलों की मरम्मत शुरू की। शाम करीब सात बजे आपूर्ति बहाल होने पर लोगों को राहत मिली।
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मड़ियांव पुलिस को दी तहरीर
केबल कटने से बिजली विभाग को करीब 1.75 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। जिम्मेदार ठेकेदार और संबंधित लोगों की लापरवाही के खिलाफ इलाकाई इंजीनियरों ने मड़ियांव पुलिस को तहरीर दी है। विभाग ने नुकसान की भरपाई की मांग भी की है।
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