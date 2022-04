{"_id":"626d9b8586c05702a83ac34c","slug":"it-may-rain-in-up-from-today-get-relief-from-scorching-heat-temperature-will-rise-in-these-districts","type":"story","status":"publish","title_hn":"मौसम: यूपी में आज से हो सकती है बारिश, मिलेगी भीषण गर्मी से राहत, इन जिलों में चढ़ा रहेगा पारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: सुशील कुमार Updated Sun, 01 May 2022 01:56 AM IST