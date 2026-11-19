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पर्यटन मंत्री ने प्रदेश में ईको-टूरिज्म बोर्ड के गठन का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक सौंदर्य, वन्यजीवों और जैव विविधता के संरक्षण के साथ ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन का विकास इस प्रकार होना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे। विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान ने जल संरक्षण, पौधरोपण और पर्यावरणीय जागरूकता को जनआंदोलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईएमआरटी बिजनेस स्कूल के चेयरमैन देशराज बंसल, नैकोफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक अशोक सिंह, पर्यटन विभाग के निदेशक (ईको-टूरिज्म) पुष्प कुमार के. भी मौजूद रहे। आईएएस हीरा लाल ने भी अपने अनुभव साझा किए।तीन विशेष सत्रों में हुआ विचार-विमर्शकॉन्क्लेव में तीन सत्रों में विचार-विमर्श हुआ। पहले सत्र में वृक्ष संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और पर्यावरणीय जागरूकता को सामाजिक अभियान बनाने पर बल दिया गया। इसमें इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक कीर्ति विक्रम और पर्यावरणविद विनोद प्रसाद जुगलान शामिल थे। दूसरे सत्र में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय चुनौतियां और सतत विकास पर चर्चा हुई। तीसरे सत्र में जल स्रोतों के संरक्षण, नदियों की स्वच्छता और पौधरोपण को पर्यावरण संरक्षण का आधार बताया गया।