Lucknow News: तेज धूप और उमस ने किया परेशान
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:33 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:33 AM IST
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लखनऊ। राजधानी में मंगलवार और बुधवार को मानसूनी बारिश में आई सुस्ती के बाद मौसम में एक बार फिर बदलाव की आहट है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए नए दबाव के असर से लखनऊ में भी बादलों की सक्रियता बढ़ेगी। बुधवार को दिन में तेज धूप खिली। इससे अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की बढ़त आई। धूप की तल्खी और हवा में नमी की मौजूदगी से उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसके असर से लखनऊ में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को छिटपुट बूंदाबांदी की परिस्थितियां बनेंगी। बुधवार को अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री की बढ़त के साथ 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसके असर से लखनऊ में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को छिटपुट बूंदाबांदी की परिस्थितियां बनेंगी। बुधवार को अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री की बढ़त के साथ 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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