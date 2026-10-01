Lucknow News: उद्यमिता और स्वरोजगार योजनाओं की दी जानकारी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:42 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:42 AM IST
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लखनऊ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में एमएसएमई की ओर से प्रायोजित इंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन अटल हॉल में किया गया। सेंटर फॉर इंटरप्रेन्योरशिप डवलपमेंट, वाणिज्य विभाग और एंटरप्राइज फैसिलिटेशन सेंटर के संयुक्त सहयोग से हुए कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उद्यमिता, स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना रहा। इंजी. राजन यादव ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), मुद्रा लोन, मुख्यमंत्री युवा योजना और एमएसएमई पंजीकरण की जानकारी दी। विशेष अतिथि डॉ. नीरज बोरा, डॉ. अर्पित शैलेश और अनिल अग्रवाल ने रोजगार तलाशने के साथ रोजगार सृजन पर जोर दिया। कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने विद्यार्थियों को रचनात्मक सोच, नवाचार और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रेरित किया।
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