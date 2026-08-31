Lucknow News: जाम के लिए ई रिक्शा कम, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा जिम्मेदार
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:20 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:20 AM IST
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लखनऊ। राजधानी में पिछले कुछ वर्षों में ई रिक्शों की संख्या तेजी से बढ़ी है। नागरिकों का मानना है कि शहर में चौराहों से लेकर सड़क, स्कूल-कॉलेजों, कचहरी व पर्यटन स्थलों के आसपास इनकी बड़ी तादाद से अक्सर जाम लग रहा है। इस विषय पर चर्चा करने और समाधान तलाशने के उद्देश्य से अमर उजाला ने रविवार को डालीबाग स्थित कार्यालय में संवाद का आयोजन किया। इसमें अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े नागरिकों ने बात रखी।
संवाद में ऑटो-टेंपो एसोसिएशन, ई-रिक्शा यूनियन के अलावा समाज के अलग-अलग क्षेत्रों ने जुटे लोगों ने जाम की समस्या के लिए ई रिक्शा को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराने से साफ इन्कार कर दिया। ज्यादातर लोगों का कहना था कि शहर में जाम लगने के लिए ई रिक्शा कम, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा जिम्मेदार है। ट्रैफिक नियम तोड़ना, जगह-जगह अतिक्रमण, प्रशासनिक लापरवाही, असल दोषियों पर कार्रवाई में ढिलाई, खस्ताहाल सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दूरदराज इलाकों में पहुंच न होने जैसे मुद्दों को भी वक्ताओं ने जाम के लिए जिम्मेदार ठहराया।
इस दौरान मौजूद एआरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि शहर में 66 हजार से अधिक ई रिक्शे हैं। लेकिन जाम की सबसे बड़ी वजह वाहन चालकों में ट्रैफिक सेंस की कमी है। ई रिक्शे ही नहीं, चारपहिया व दोपहिया वाहनों की संख्या भी शहर में तेजी से बढ़ी है। इसके लिए वाहनों पर रोक लगाना हल नहीं है, बल्कि व्यवस्था को सुचारू करने पर जोर देना होगा।
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ये मांगें भी रखी गईं
- पार्किंग की उचित व्यवस्था हो
- ई रिक्शे की आयु निर्धारित होने के साथ ही संचालन का क्षेत्र तय किया जाए
- चौराहों से 50-70 मीटर दूर ई रिक्शे खड़े हों, क्यूआर कोड का विस्तार हो
- ई-रिक्शों के ठहरावस्थल तय हों
- नाबालिगों के ई रिक्शा चलाने पर सख्ती हो
- प्रतिबंधित क्षेत्रों में ई रिक्शों का संचालन पूरी तरह से बंद हो
- एक डीएल पर एक ही ई रिक्शा पास करने की बने व्यवस्था
ये लोग रहे मौजूद
एआरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह, टेंपो-टैक्सी-ऑटो संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष राजेश राज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोर वर्मा, उपाध्यक्ष पीयूष वर्मा, शैलेंद्र सिंह, ई रिक्शा चालक कल्याण समिति के अध्यक्ष मयंक श्रीवास्तव, लखनऊ ई रिक्शा ऑटो चालक संयुक्त मोर्चा के देवेंद्र सक्सेना, ई रिक्शा डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के ऋषि गुप्ता व अंकित जैन, अहमद हुसैन, आशीष कुमार, संगीतकार-गायिका डॉ. जया श्रीवास्तव, शिक्षक डॉ. नीरज सिंह, समाजसेवी ममता त्रिपाठी, संतोष त्रिपाठी, रतनदीप भारती, अर्पित तलवार, राजेश सोनी, सरोज कश्यप, संगीत कलाकार आद्या श्रीवास्तव, रोमा हेमवानी, इनरव्हील क्लब अभ्युदय की अध्यक्ष मीनू कृपाल।
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संवाद में ऑटो-टेंपो एसोसिएशन, ई-रिक्शा यूनियन के अलावा समाज के अलग-अलग क्षेत्रों ने जुटे लोगों ने जाम की समस्या के लिए ई रिक्शा को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराने से साफ इन्कार कर दिया। ज्यादातर लोगों का कहना था कि शहर में जाम लगने के लिए ई रिक्शा कम, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा जिम्मेदार है। ट्रैफिक नियम तोड़ना, जगह-जगह अतिक्रमण, प्रशासनिक लापरवाही, असल दोषियों पर कार्रवाई में ढिलाई, खस्ताहाल सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दूरदराज इलाकों में पहुंच न होने जैसे मुद्दों को भी वक्ताओं ने जाम के लिए जिम्मेदार ठहराया।
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इस दौरान मौजूद एआरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि शहर में 66 हजार से अधिक ई रिक्शे हैं। लेकिन जाम की सबसे बड़ी वजह वाहन चालकों में ट्रैफिक सेंस की कमी है। ई रिक्शे ही नहीं, चारपहिया व दोपहिया वाहनों की संख्या भी शहर में तेजी से बढ़ी है। इसके लिए वाहनों पर रोक लगाना हल नहीं है, बल्कि व्यवस्था को सुचारू करने पर जोर देना होगा।
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ये मांगें भी रखी गईं
- पार्किंग की उचित व्यवस्था हो
- ई रिक्शे की आयु निर्धारित होने के साथ ही संचालन का क्षेत्र तय किया जाए
- चौराहों से 50-70 मीटर दूर ई रिक्शे खड़े हों, क्यूआर कोड का विस्तार हो
- ई-रिक्शों के ठहरावस्थल तय हों
- नाबालिगों के ई रिक्शा चलाने पर सख्ती हो
- प्रतिबंधित क्षेत्रों में ई रिक्शों का संचालन पूरी तरह से बंद हो
- एक डीएल पर एक ही ई रिक्शा पास करने की बने व्यवस्था
ये लोग रहे मौजूद
एआरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह, टेंपो-टैक्सी-ऑटो संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष राजेश राज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोर वर्मा, उपाध्यक्ष पीयूष वर्मा, शैलेंद्र सिंह, ई रिक्शा चालक कल्याण समिति के अध्यक्ष मयंक श्रीवास्तव, लखनऊ ई रिक्शा ऑटो चालक संयुक्त मोर्चा के देवेंद्र सक्सेना, ई रिक्शा डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के ऋषि गुप्ता व अंकित जैन, अहमद हुसैन, आशीष कुमार, संगीतकार-गायिका डॉ. जया श्रीवास्तव, शिक्षक डॉ. नीरज सिंह, समाजसेवी ममता त्रिपाठी, संतोष त्रिपाठी, रतनदीप भारती, अर्पित तलवार, राजेश सोनी, सरोज कश्यप, संगीत कलाकार आद्या श्रीवास्तव, रोमा हेमवानी, इनरव्हील क्लब अभ्युदय की अध्यक्ष मीनू कृपाल।