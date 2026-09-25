Lucknow News: नगर में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:17 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:17 AM IST
विज्ञापन
रक्तदान शिविर
संत आसूदाराम आश्रम और अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर वीआईपी रोड आलमबाग स्थित आश्रम में दोपहर 1 बजे से।
राजकीय महिला डिग्री कॉलेज राजाजीपुरम की ओर से रक्तदान एवं स्वास्थ्य शिविर महाविद्यालय परिसर में सुबह 10 बजे।
विसर्जन
राजधानी में चल रहे दस दिवसीय गणेश उत्सव का समापन व झूलेलाल व अन्य गोमती तट पर गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन सुबह 11 बजे से।
स्थापना दिवस
एनबीआरआई का 85वां स्थापना दिवस कार्यक्रम राणा प्रताप मार्ग स्थित संस्थान परिसर में सुबह 11 बजे।
सम्मान समारोह
भारत स्काउट और गाइड की ओर से इंटर काॅलेजों के प्रधानाचार्यों की कार्यशाला व सम्मान समारोह राजाजीपुरम बी ब्लाॅक स्थित लखनऊ पब्लिक काॅलेज परिसर में सुबह 11 बजे।
खुशी फाउंडेशन एवं दिशा सोसाइटी की ओर से सेवा शिखर सम्मान समारोह गोमतीनगर के बौद्ध संस्थान प्रेक्षागृह में शाम 4 बजे।
कार्यशाला
इंडो गल्फ क्रेनियोफेशियल सोसाइटी की पांचवीं बैठक और खोपड़ी की पुनर्रचना पर कार्यशाला हजरतगंज के वीरेंद्र महल-होटल क्लार्क्स अवध में दोपहर 3 बजे।
पुष्पांजलि
पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम चारबाग के दीनदयाल स्मृतिका पार्क में सुबह 8:30 बजे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे।
खेल
ऑल इंडिया वीमेंस प्राइजमनी टेनिस टूर्नामेंट ला-मार्टीनियर कॉलेज की टेनिस फेसिलिटी में सुबह 9 बजे से।
सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग राउंड यूपी बैडमिंटन अकादमी में सुबह 9 बजे से।
राज्य स्कूली बॉक्सिंग प्रतियोगिता केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बॉक्सिंग एरीना में सुबह 10 बजे से।
महिला प्रीमियर लीग का शुभारंभ 1090 चौराहे स्थित सेज ग्राउंड में दोपहर 2 बजे से।
विज्ञापन
संत आसूदाराम आश्रम और अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर वीआईपी रोड आलमबाग स्थित आश्रम में दोपहर 1 बजे से।
राजकीय महिला डिग्री कॉलेज राजाजीपुरम की ओर से रक्तदान एवं स्वास्थ्य शिविर महाविद्यालय परिसर में सुबह 10 बजे।
विसर्जन
राजधानी में चल रहे दस दिवसीय गणेश उत्सव का समापन व झूलेलाल व अन्य गोमती तट पर गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन सुबह 11 बजे से।
स्थापना दिवस
एनबीआरआई का 85वां स्थापना दिवस कार्यक्रम राणा प्रताप मार्ग स्थित संस्थान परिसर में सुबह 11 बजे।
सम्मान समारोह
भारत स्काउट और गाइड की ओर से इंटर काॅलेजों के प्रधानाचार्यों की कार्यशाला व सम्मान समारोह राजाजीपुरम बी ब्लाॅक स्थित लखनऊ पब्लिक काॅलेज परिसर में सुबह 11 बजे।
खुशी फाउंडेशन एवं दिशा सोसाइटी की ओर से सेवा शिखर सम्मान समारोह गोमतीनगर के बौद्ध संस्थान प्रेक्षागृह में शाम 4 बजे।
कार्यशाला
इंडो गल्फ क्रेनियोफेशियल सोसाइटी की पांचवीं बैठक और खोपड़ी की पुनर्रचना पर कार्यशाला हजरतगंज के वीरेंद्र महल-होटल क्लार्क्स अवध में दोपहर 3 बजे।
पुष्पांजलि
पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम चारबाग के दीनदयाल स्मृतिका पार्क में सुबह 8:30 बजे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे।
विज्ञापन
खेल
ऑल इंडिया वीमेंस प्राइजमनी टेनिस टूर्नामेंट ला-मार्टीनियर कॉलेज की टेनिस फेसिलिटी में सुबह 9 बजे से।
सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग राउंड यूपी बैडमिंटन अकादमी में सुबह 9 बजे से।
राज्य स्कूली बॉक्सिंग प्रतियोगिता केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बॉक्सिंग एरीना में सुबह 10 बजे से।
महिला प्रीमियर लीग का शुभारंभ 1090 चौराहे स्थित सेज ग्राउंड में दोपहर 2 बजे से।