Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:58 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:58 AM IST
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शताब्दी समारोह
राम कृष्ण मिशन सेवा आश्रम का तीन दिवसीय शताब्दी समारोह निरालानगर स्थित राम कृष्ण मठ में सुबह 9 बजे से।
रोजगार मेला
क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से रोजगार मेला काकोरी स्थित बाबू त्रिलोकी सिंह इंटर कॉलेज में सुबह 10 बजे।
प्राधिकरण दिवस
जनसमस्याओं के समाधान के लिए एलडीए के प्राधिकरण भवन में प्राधिकरण दिवस सुबह 10 बजे।
प्रशिक्षण
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज की ओर से आत्मरक्षा प्रशिक्षण व सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम में चिनहट स्थित कॉलेज परिसर में सुबह 10 बजे।
राष्ट्रीय सम्मेलन
- पीएनजीआरबी की ओर से ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के लिए अवसंरचना विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन गोमतीनगर के होटल ताजमहल, विपिनखंड में सुबह 10:15 बजे।
कार्यशाला
जिजीविषा सोसाइटी की ओर से यौन शोषण रोकथाम संबंधी प्रशिक्षण कार्यशाला एटीआई सभागार में दोपहर 12 बजे।
बेटी स्वास्थ्य जागरूकता
इंदिरा गांधी की 109वीं जयंती पर बेटी स्वास्थ्य जागरूकता दिवस कार्यक्रम नरही के विद्या मंदिर गर्ल्स हाईस्कूल में दोपहर 1 बजे।
स्थापना दिवस
बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का स्थापना दिवस चारबाग के रवींद्रालय प्रेक्षागृह में दाेपहर 3 बजे।
लोकार्पण
अनीता श्रीवास्तव की पुस्तक धरोहर का लोकार्पण गोमतीनगर की उर्दू अकादमी में दोपहर 3 बजे।
कथा
जन चेतना कल्याण समिति की ओर से श्रीमद्भागवत कथा इंदिरा नगर स्थित कमल पार्क में दोपहर 3 बजे।
प्रदर्शनी
फार्म ऑफ एक्सिसटेंस के तहत सोलो प्रिंट मेकिंग प्रदर्शनी ललित कला अकादमी के लाल बारादरी भवन में शाम 4 बजे।
विश्व धरोहर सप्ताह के मौके पर छायाचित्र प्रदर्शनी एवं व्याख्यान बीबीएयू के गौतम बुद्ध ग्रंथालय में दोपहर 12 बजे।
नाटक मंचन
संस्कृत के नाटक मालविकाग्निमित्रम का मंचन न्यू हैदराबाद के उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम परिसर में शाम 6:30 बजे।
सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था दिव्य की ओर से एक और द्रोणाचार्य नाटक का मंचन गोमतीनगर के अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में शाम 7 बजे।
जयंती
अखिल भारतीय नागरिक परिषद के तत्वावधान में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर कार्यक्रम तेलीबाग के डॉ. राम मनोहर लोहिया प्रेक्षागृह में शाम 4 बजे।
विचार गोष्ठी
गाइड समाज कल्याण संस्थान की ओर से पुरुष दिवस पर विचार गोष्ठी गोमतीनगर के मित्तल सभागार स्मृति भवन विपुलखंड में शाम 4:30 बजे।
विज्ञापन
राम कृष्ण मिशन सेवा आश्रम का तीन दिवसीय शताब्दी समारोह निरालानगर स्थित राम कृष्ण मठ में सुबह 9 बजे से।
रोजगार मेला
क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से रोजगार मेला काकोरी स्थित बाबू त्रिलोकी सिंह इंटर कॉलेज में सुबह 10 बजे।
प्राधिकरण दिवस
जनसमस्याओं के समाधान के लिए एलडीए के प्राधिकरण भवन में प्राधिकरण दिवस सुबह 10 बजे।
प्रशिक्षण
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज की ओर से आत्मरक्षा प्रशिक्षण व सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम में चिनहट स्थित कॉलेज परिसर में सुबह 10 बजे।
राष्ट्रीय सम्मेलन
- पीएनजीआरबी की ओर से ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के लिए अवसंरचना विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन गोमतीनगर के होटल ताजमहल, विपिनखंड में सुबह 10:15 बजे।
विज्ञापन
कार्यशाला
जिजीविषा सोसाइटी की ओर से यौन शोषण रोकथाम संबंधी प्रशिक्षण कार्यशाला एटीआई सभागार में दोपहर 12 बजे।
बेटी स्वास्थ्य जागरूकता
इंदिरा गांधी की 109वीं जयंती पर बेटी स्वास्थ्य जागरूकता दिवस कार्यक्रम नरही के विद्या मंदिर गर्ल्स हाईस्कूल में दोपहर 1 बजे।
स्थापना दिवस
बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का स्थापना दिवस चारबाग के रवींद्रालय प्रेक्षागृह में दाेपहर 3 बजे।
लोकार्पण
अनीता श्रीवास्तव की पुस्तक धरोहर का लोकार्पण गोमतीनगर की उर्दू अकादमी में दोपहर 3 बजे।
कथा
जन चेतना कल्याण समिति की ओर से श्रीमद्भागवत कथा इंदिरा नगर स्थित कमल पार्क में दोपहर 3 बजे।
प्रदर्शनी
फार्म ऑफ एक्सिसटेंस के तहत सोलो प्रिंट मेकिंग प्रदर्शनी ललित कला अकादमी के लाल बारादरी भवन में शाम 4 बजे।
विश्व धरोहर सप्ताह के मौके पर छायाचित्र प्रदर्शनी एवं व्याख्यान बीबीएयू के गौतम बुद्ध ग्रंथालय में दोपहर 12 बजे।
नाटक मंचन
संस्कृत के नाटक मालविकाग्निमित्रम का मंचन न्यू हैदराबाद के उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम परिसर में शाम 6:30 बजे।
सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था दिव्य की ओर से एक और द्रोणाचार्य नाटक का मंचन गोमतीनगर के अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में शाम 7 बजे।
जयंती
अखिल भारतीय नागरिक परिषद के तत्वावधान में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर कार्यक्रम तेलीबाग के डॉ. राम मनोहर लोहिया प्रेक्षागृह में शाम 4 बजे।
विचार गोष्ठी
गाइड समाज कल्याण संस्थान की ओर से पुरुष दिवस पर विचार गोष्ठी गोमतीनगर के मित्तल सभागार स्मृति भवन विपुलखंड में शाम 4:30 बजे।