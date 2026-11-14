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Lucknow News: सिटी में आज

Sat, 14 Nov 2026 02:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:27 AM IST
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In the city today
महोत्सव
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उत्तराखंड महापरिषद की ओर से उत्तराखंड महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम बीरबल साहनी मार्ग स्थित पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में दोपहर 2 बजे।
गोमती उत्सव का आयोजन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गोमतीनगर में सुबह 11 बजे से।
समारोह



विश्व उर्दू दिवस के मौके पर प्रो. उदय प्रताप सिंह का सम्मान समारोह हजरतगंज बेगम हजरतगंज महल पार्क स्थित होटल क्लार्क में दोपहर 2:15 बजे।


कार्यशाला

विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर तीन दिवसीय कार्यशाला रायबरेली रोड स्थित पीजीआई परिसर में दोपहर 12 बजे।



प्रदर्शनी



वेटलैंड्स पक्षियों पर आधारित फोटो प्रदर्शनी अयोध्या रोड स्थित मंशा क्लब में सुबह 11:30 बजे।



महोत्सव

पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव डालीगंज स्थित जैन मंदिर में सुबह 9 बजे।



बाल मेला



बाल दिवस पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की याद में बाल मेला गोमतीनगर के विवेक खंड स्थित टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में सुबह 11 बजे।

प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की याद में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नरही तिकोना पार्क पार्क में बाल मेला का आयोजन दोपहर 1 बजे।

संस्थापक दिवस
बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान की ओर से संस्थापक दिवस समारोह का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय मार्ग पर संस्थान परिसर में सुबह 10 बजे।
खेल
विजय मर्चेंट ट्रॉफी के तहत गोवा बनाम राजस्थान और उत्तराखंड बनाम कर्नाटक के बीच मुकाबले इकाना स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से।
ऑल इंडिया केडी सिंह बाबू हॉकी प्रतियोगिता मो. शाहिद स्टेडियम में दोपहर 1 बजे से।
वीमेंस प्रो वाॅलीबॉल लीग इकाना स्टेडियम के इंडोर हॉल में शाम 5 बजे से।
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