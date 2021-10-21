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Lucknow News: सिटी में आज

Sat, 10 Oct 2026 02:10 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:10 AM IST
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In the city today
कथा
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श्री राधारमण सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत राधारमण कथा ऐशबाग के डीएवी कॉलेज ग्राउंड में सुबह 10 बजे से

पुस्तक मेला
बलरामपुर गार्डन में राष्ट्रीय पुस्तक मेला सुबह 11 बजे से। सम्मान समारोह सुबह 11 बजे से, लेखक संवाद शाम 07:30 बजे से। दूसरे क्रिएटर लाउंज पर अवार्ड नाइट्स शाम छह बजे से।


मिशन शक्तिसेना
आरंभ की ओर से मिशन शक्तिसेना (सशक्त नारी-सुरक्षित समाज) कार्यक्रम सीएमएस राजाजीरपुरम-1 में सुबह 8:30 बजे से।

स्वरांजलि
पद्मश्री जगजीत सिंह की पुण्यतिथि पर स्वरांजलि कार्यक्रम कैसरबाग स्थित राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह में शाम 06.30 बजे से।


फ्रेशर्स-एकार्थ
आईएमआरटी बिजनेस स्कूल की ओर से नए विद्यार्थियों के स्वागत के लिए फ्रेशर्स-एकार्थ कार्यक्रम विपुल खंड स्थित स्कूल के सरिता सदन में सुबह 11 बजे से।

इरम गर्ल्स डिग्री कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी व मिश फ्रेशर्स प्रतियोगिता इंदिरानगर सी ब्लॉक स्थित कॉलेज परिसर में सुबह 11 बजे से।

फाउंडेशन डे
एसजीपीजीआई के एनेस्थेसियोलॉजी विभाग का 39वां फाउंडेशन डे विभाग स्थित डॉ. सोमा कौशिक सभागार में सुबह 11 बजे से।

इन्वेस्टर मीट
आईआईटीआर की ओर से दो दिवसीय इन्वेस्टर मीट का आखिरी दिन कैसरबाग स्थित आईआईटीआर परिसर में सुबह 10:30 बजे से।

शहीद श्राद्ध अनुष्ठान
ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारियों को तर्पण-श्रद्धार्पण के लिए शहीद पित्र श्राद्ध नमन शहीद श्राद्ध अनुष्ठान गोमती तट स्थित शहीद स्मारक सुबह 11.30 बजे से।

डांडिया
लखनऊ शिप्पी वाइव्स की ओर से डांडिया लेडिज इवनिंग कार्यक्रम विकासनगर पार्क इन बाय रेडिशन में दोपहर 02.30 बजे से।

विज्ञान प्रदर्शनी
चारबाग स्थित एपी सेन गर्ल्स इंटर कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन सुबह 10.30 बजे से।

कुम्हरावां इंटर कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन सुबह 10.30 बजे से।
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