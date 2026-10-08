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Lucknow News: सिटी में आज

Thu, 08 Oct 2026 02:52 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:52 AM IST
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In the city today
सम्मेलन
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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महानगर इकाई की ओर से क्षितिजा युवती सम्मेलन आईईटी में दोपहर 2 बजे।

कार्यशाला

11वीं स्पेस एप्लीकेशन एडाॅप्शन कार्यशाला सुल्तानपुर रोडस्थित सीजी सिटी के डॉ. राममनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन व प्रबंधन एकेडमी में सुबह 9:30 बजे।

शोभायात्रा

श्री अग्रवाल सभा लखनऊ की ओर से महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह के तहत शोभायात्रा हजरतगंज से परिवर्तन चौक चौराहा तक शाम 4 बजे।
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