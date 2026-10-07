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Lucknow News: सिटी में आज

Wed, 07 Oct 2026 02:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:57 AM IST
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In the city today
गोष्ठी
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राज्यस्तरीय रबी उत्पादकता को लेकर गोष्ठी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हाॅल में सुबह 11:30 बजे।
महाआरती
विश्व नदी दिवस के अवसर पर मां गोमती की महाआरती एवं सम्मान समारोह कुड़ियाघाट शाम 4 बजे।
मैराथन
बीबीएयू व उप्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ओर से रेड रन मैराथन बीबीएयू परिसर स्थित पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्यापीठ के मैदान में सुबह 6 बजे।
गोष्ठी
वसुंधरा फाउंडेशन की ओर से गांधी-बोस-भगत-विवेकानंद हमारे पथ प्रदर्शक गोष्ठी बलरामपुर गार्डेन दोपहर 12:30 बजे से।
कार्यशाला
दि इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स की ओर से सिटीजन सर्विसेज इन द ऐज ऑफ एआई को लेकर कार्यशाला संस्थान सभागार रीवर बैंक कॉलोनी दोपहर 2:30 बजे।
परिचर्चा
साझी दुनिया की ओर परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर परिचर्चा यूपी प्रेस क्लब शाम 5 बजे।
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