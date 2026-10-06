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Lucknow News: सिटी में आज

Tue, 06 Oct 2026 02:53 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:53 AM IST
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In the city today
बैठकी
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वाह लखनऊ की ओर से हजरतगंज स्थित अर्बन क्लब में महफिले टिकैतराय बैठकी कार्यक्रम शाम 5 बजे से।

कवि सम्मेलन

केसी लिटरेचर की ओर से अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में लफ्ज कवि सम्मेलन शाम 6 बजे से।

अवध संध्या

संगीत नाटक अकादमी की ओर से संत गाडगे प्रेक्षागृह में अवध संध्या सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 5:30 बजे से।

प्रदर्शनी

कोकारो आर्ट गैलरी की ओर से जाॅपलिंग रोड स्थित गैलरी परिसर में बनारस घराना पेंटिंग्स प्रदर्शनी शाम 5 बजे।

कथा

श्रीमद्भागवत राधारमण कथा ऐशबाग स्थित डीएवी काॅलेज परिसर में शाम 4 बजे से।

नामांकन

खंड शिक्षक स्नातक चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के तहत मंडलायुक्त कार्यालय पर नामांकन सुबह 10 बजे।

पुस्तक मेला

23वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का छठा दिन सिकंदरबाग स्थित बलरामपुर गार्डन में सुबह 11 बजे से।

खेल

भारत-वेस्टइंडीज के बीच टी-20 मुकाबला इकाना स्टेडियम में शाम 7 बजे से।

यूपी स्टेट जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में सुबह 10 बजे से।
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