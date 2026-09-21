Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:16 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:16 AM IST
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गणेशोत्सव
बशीरतगंज के राजा के तहत गणेशोत्सव बशीरतगंज की पीपल वाली गली में शाम 8 बजे।
कल्याणपुरचा राजा के तहत आरती एवं प्रसाद वितरण कल्याणपुर के दीपक पार्क में शाम 7 बजे।
झूलेपार्क में गणेशोत्सव कार्यक्रम शाम 7 बजे।
पेपरमिल कॉलोनी स्थित अक्षयवर मल पार्क में गणेश उत्सव शाम 7 बजे से।
पत्रिका विमोचन
स्वर्गीय विनोद बिहारी की स्मृति में श्रद्धांजलि पत्रिका का विमोचन हजरतगंज में सहारा मॉल से सामने रॉयल कैफे में दोपहर 12 बजे।
खेल
राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता अलीगंज सेक्टर क्यू स्थित सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंड्री स्कूल में सुबह 9:30 बजे से।
ऑल इंडिया वीमेंस प्राइजमनी टेनिस टूर्नामेंट ला-मार्टीनियर कॉलेज की टेनिस फेसिलिटी में सुबह 9 बजे से।
सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग राउंड यूपी बैडमिंटन अकादमी में सुबह 9 बजे से।
विज्ञापन
बशीरतगंज के राजा के तहत गणेशोत्सव बशीरतगंज की पीपल वाली गली में शाम 8 बजे।
कल्याणपुरचा राजा के तहत आरती एवं प्रसाद वितरण कल्याणपुर के दीपक पार्क में शाम 7 बजे।
झूलेपार्क में गणेशोत्सव कार्यक्रम शाम 7 बजे।
पेपरमिल कॉलोनी स्थित अक्षयवर मल पार्क में गणेश उत्सव शाम 7 बजे से।
पत्रिका विमोचन
स्वर्गीय विनोद बिहारी की स्मृति में श्रद्धांजलि पत्रिका का विमोचन हजरतगंज में सहारा मॉल से सामने रॉयल कैफे में दोपहर 12 बजे।
खेल
राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता अलीगंज सेक्टर क्यू स्थित सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंड्री स्कूल में सुबह 9:30 बजे से।
ऑल इंडिया वीमेंस प्राइजमनी टेनिस टूर्नामेंट ला-मार्टीनियर कॉलेज की टेनिस फेसिलिटी में सुबह 9 बजे से।
सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग राउंड यूपी बैडमिंटन अकादमी में सुबह 9 बजे से।