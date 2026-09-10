Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:20 AM IST
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स्थापना दिवस
- बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान का 80वां स्थापना दिवस कार्यक्रम संस्थान परिसर में सुबह 9:30 बजे।
ओपीडी शुभारंभ
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय में न्यूरोलाॅजी, नेफ्रोलाॅजी और कार्डियोलाॅजी सुपर स्पेशियलिटी ओपीडी का शुभारंभ अस्पताल परिसर में सुबह 10 बजे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे।
लोकार्पण
उत्तर प्रदेश साहित्य सभा की ओर से डॉ. सुरभि सिंह की पुस्तक ‘शब्द सारथी सर्वेश अस्थाना’ का लोकार्पण समारोह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के निराला सभागार में दोपहर 3 बजे।
बीआरई समिट
न्यू एवं रिन्यूवल एनर्जी मंत्रालय की ओर से भारत रिन्यूवल एनर्जी समिट एवं एक्सपो गोमतीनगर के होटल ताज में दोपहर 3 बजे।
सेमिनार
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर सेमिनार उम्मीद का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के प्रेक्षागृह में दोपहर 12:30 बजे।
खेल
आइटा चैंपियनशिप विजयंत खंड मिनी स्टेडियम में सुबह 9 बजे से।
विज्ञापन
- बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान का 80वां स्थापना दिवस कार्यक्रम संस्थान परिसर में सुबह 9:30 बजे।
ओपीडी शुभारंभ
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय में न्यूरोलाॅजी, नेफ्रोलाॅजी और कार्डियोलाॅजी सुपर स्पेशियलिटी ओपीडी का शुभारंभ अस्पताल परिसर में सुबह 10 बजे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे।
लोकार्पण
उत्तर प्रदेश साहित्य सभा की ओर से डॉ. सुरभि सिंह की पुस्तक ‘शब्द सारथी सर्वेश अस्थाना’ का लोकार्पण समारोह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के निराला सभागार में दोपहर 3 बजे।
विज्ञापन
बीआरई समिट
न्यू एवं रिन्यूवल एनर्जी मंत्रालय की ओर से भारत रिन्यूवल एनर्जी समिट एवं एक्सपो गोमतीनगर के होटल ताज में दोपहर 3 बजे।
सेमिनार
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर सेमिनार उम्मीद का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के प्रेक्षागृह में दोपहर 12:30 बजे।
खेल
आइटा चैंपियनशिप विजयंत खंड मिनी स्टेडियम में सुबह 9 बजे से।