Lucknow News: रफ्तार की जंग में एलिमिनेटर ने कायम की बादशाहत
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:15 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:15 AM IST
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लखनऊ। लखनऊ रेसकोर्स में शनिवार को सीजन की पहली घुड़दौड़ प्रतियोगिता हुई। गुलाबी ठंड की शाम में दूधिया रोशनी से नहाए रेसकोर्स में दर्शकों का रोमांच बढ़ गया। प्रतियोगिता शुरू होने से दो घंटे पहले ही घुड़दौड़ के शौकीन जुटने लगे थे। जॉकी जीन बांधकर स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचे। घुड़दौड़ शुरू होते ही दर्शक अपने पसंदीदा घोड़ों को नाम से पुकारने लगे।
थॉरोब्रीड की रेस में जेएन माथुर के घोड़े एलिमिनेटर ने स्टार्टिंग पॉइंट से निकलते ही बढ़त बना ली और प्रेसिडेंट कप पर कब्जा कर लिया। थॉरोब्रीड श्रेणी में अमर हबीबुल्लाह के थाउजेंड वर्ड्स ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। जेएन माथुर के टच ऑफ गोल्ड ने तीसरा स्थान पाया।
लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस दौरान मेजर जनरल मनीष कुकरेती भी वहां उपस्थित थे। इससे पहले इंडियन ब्रीड घुड़दाैड़ में लेमन ड्राॅप ने श्रेष्ठता साबित करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। स्पर्धा में गोल्डन बाॅय दूसरे और चेरिश तीसरे स्थान पर रहे।
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थॉरोब्रीड की रेस में जेएन माथुर के घोड़े एलिमिनेटर ने स्टार्टिंग पॉइंट से निकलते ही बढ़त बना ली और प्रेसिडेंट कप पर कब्जा कर लिया। थॉरोब्रीड श्रेणी में अमर हबीबुल्लाह के थाउजेंड वर्ड्स ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। जेएन माथुर के टच ऑफ गोल्ड ने तीसरा स्थान पाया।
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लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस दौरान मेजर जनरल मनीष कुकरेती भी वहां उपस्थित थे। इससे पहले इंडियन ब्रीड घुड़दाैड़ में लेमन ड्राॅप ने श्रेष्ठता साबित करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। स्पर्धा में गोल्डन बाॅय दूसरे और चेरिश तीसरे स्थान पर रहे।
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