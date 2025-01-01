Lucknow News: होमगार्ड ने की पत्नी-बेटी की हत्या, खुद पहुंचा थाने

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डीसीपी दक्षिणी मुश्ताक अहमद के अनुसार, रवींद्र शंकर का भोलाखेड़ा में दो मंजिला मकान है। भूतल के एक कमरे में उसकी तलाकशुदा बेटी पूजा और दूसरे में दूसरी बेटी प्रिया व पूजा की छह वर्षीय बेटी काव्या रहती हैं। पहली मंजिल पर बने कमरे में रवींद्र और उसकी पत्नी श्यामा रहते थे।पहले पत्नी, फिर बेटी को मारापूछताछ में रवींद्र शंकर ने बताया कि बृहस्पतिवार देर रात 3:00 से 3:30 बजे के बीच उसने पहले जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रही पत्नी की केबल से गला कसकर हत्या की। इसके बाद वह पूजा के कमरे में पहुंचा और उसकी भी उसी केबल से गला कसकर जान ले ली। इस दौरान दूसरे कमरे में सो रही प्रिया और काव्या को घटना की भनक तक नहीं लगी। वारदात को अंजाम देने के बाद रवींद्र वापस अपने कमरे में आ गया। कुछ देर खामोश बैठने के बाद उसने गुजरात में रह रही तीसरी बेटी रूबी को फोन कर श्यामा और पूजा की हत्या करने की बात बताई। रूबी ने पारा निवासी भाई विनय को फोन कर घटना के बारे में बताया। शुक्रवार सुबह छह बजे रवींद्र ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर पत्नी और बेटी की हत्या करने की सूचना दी। इसके बाद बाद वह खुद कृष्णानगर थाने पहुंच गया, जहां उसे हिरासत में ले लिया गया।केबल और मोबाइल फोन पुलिस ने कब्जे में लिएघटना की सूचना मिलते ही डीसीपी, एडीसीपी दक्षिणी रल्लापल्ली वसंथ कुमार, कृष्णानगर इंस्पेक्टर और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल किया केबल और तीन मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए। इस बीच विनय पत्नी पूनम और तीन वर्षीय बेटे के साथ पहुंच गया। प्रिया की तहरीर पर हत्या की एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।