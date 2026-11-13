Lucknow News: सरकारी केंद्र सूने, बाजार में 2700 रुपये क्विंटल धान बेच रहे किसान

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बृहस्पतिवार दोपहर दो बजे सीतापुर रोड स्थित नवीन मंडी के धान खरीद केंद्र पर प्रभारी और कर्मचारी मौजूद थे लेकिन किसान नहीं पहुंचे थे। केंद्र प्रभारी प्रज्ञा सिंह ने बताया कि अब तक 42 क्विंटल खरीद हुई है। किसान धान लेकर आ रहे हैं लेकिन उसमें नमी अधिक होने के कारण खरीद नहीं हो पा रही है। केंद्र पर बारदाना समेत सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं।जिले में धान बेचने के लिए अब तक 451 किसानों ने पंजीकरण कराया है। इनमें 283 का सत्यापन हो चुका है।सरोजनीनगर क्षेत्र में भी सरकारी खरीद केंद्रों पर सन्नाटा है। बंथरा साधन सहकारी समिति के प्रभारी सुरेंद्र के मुताबिक, केंद्र पर अब तक एक भी किसान धान बेचने नहीं आया है। उनका कहना है कि खुले बाजार में व्यापारी करीब 2700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रहे हैं, जबकि सरकारी केंद्रों पर सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये है। वहीं, किसानों का कहना है कि सरकारी केंद्रों पर नमी की जांच के नाम पर भी कटौती होती है। ऐसे में बेहतर दाम मिलने के कारण वे व्यापारियों को धान बेच रहे हैं।साधन सहकारी समिति नवी डांडा पर अब तक एक भी किसान से धान नहीं खरीदा गया है। सचिव सुरेंद्र ने बताया कि बाजार मूल्य अधिक होने से किसान केंद्र पर आने से कतरा रहे हैं। नबीपनाह निवासी किसान महावीर ने बताया कि केंद्र पर नमी और अन्य कई झंझट होते हैं। बाहर उनका धान 2700 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिका है।बख्शी का तालाब। खाद्य एवं रसद विभाग के गोदाम परिसर में विपणन विभाग का धान क्रय केंद्र एक नवंबर से संचालित है लेकिन यहां अव्यवस्थाएं हावी हैं। परिसर में झाड़ियां उगी हैं और बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे में किसानों को धान की सफाई के लिए खुद इंतजाम करना पड़ रहा है। खेमपुर निवासी किसान अजीत सिंह ने बताया कि वह अल्टीनेटर लाकर मशीन से अपने धान की सफाई करा रहे हैं। केंद्र प्रभारी कुलदीप पटेल के मुताबिक, अब तक आठ किसानों से 228.8 क्विंटल धान खरीदा गया है। मिलर और उठान ठेकेदार से अनुबंध न होने के कारण खरीदे गए धान की फीडिंग भी नहीं हो सकी है।30 केंद्र बनाए गए हैं जिले में03 एजेंसियां कर रही हैं खरीद2441 रुपये प्रति क्विंटल सामान्य धान का समर्थन मूल्य2461 रुपये प्रति क्विंटल ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य111.20 क्विंटल हुई अब तक खरीदकेंद्रों पर किसान पहुंच रहे हैं। खरीद भी शुरू हो गई है। धान में 17 फीसदी से अधिक नमी होने के कारण खरीद की गति कम है। - विपुल सिन्हा, डिप्टी आरएमओ