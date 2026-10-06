Lucknow News: गोमती का बढ़ा जलस्तर, इकाना के गेट नंबर एक पर डाले बड़े पत्थर

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गोमती का जलस्तर बढ़ने के कारण नदी के आसपास के इलाकों में पहले से ही जलभराव और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले के दौरान स्टेडियम परिसर और उसके आसपास पानी न पहुंचने देना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। विज्ञापन



गेट नंबर एक के सामने डाले गए पत्थर फिलहाल पानी के रुख को स्टेडियम की तरफ आने से रोकने के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेंगे। स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा और आवागमन पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। गोमती का जलस्तर बढ़ने के कारण नदी के आसपास के इलाकों में पहले से ही जलभराव और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले के दौरान स्टेडियम परिसर और उसके आसपास पानी न पहुंचने देना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है।गेट नंबर एक के सामने डाले गए पत्थर फिलहाल पानी के रुख को स्टेडियम की तरफ आने से रोकने के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेंगे। स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा और आवागमन पर भी विशेष नजर रखी जा रही है।

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लखनऊ। गोमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से अब इकाना क्रिकेट स्टेडियम की सुरक्षा के लिए भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। नदी का पानी स्टेडियम की ओर न बढ़े और भारत-वेस्टइंडीज टी-20 मुकाबले में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए स्टेडियम के आसपास सुरक्षात्मक इंतजाम किए गए हैं। गोमती से सटे स्टेडियम के गेट नंबर एक के सामने बड़े-बड़े पत्थर डाले गए हैं। यहां नदी का पानी स्टेडियम की ओर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पत्थरों की यह व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आसपास के हिस्सों में भी पानी के बढ़ाव को रोकने के लिए निगरानी और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।