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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Gomti river water entered the houses in Lasa and Akadariya villages.

Lucknow News: लासा और अकड़रिया गांव के घरों में घुसा गोमती का पानी

Thu, 01 Oct 2026 02:43 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:43 AM IST
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Gomti river water entered the houses in Lasa and Akadariya villages.
इटौंजा के गांवों में बाढ़।
बख्शी का तालाब। इटौंजा के बाढ़ प्रभावित गांवों लासा और अकड़रिया में गोमती का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को दोनों गांवों के घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया। इससे परिवार गृहस्थी का सामान लेकर ऊंचे स्थान पर रह रहे लोगों, रिश्तेदारों के घरों में शरण लेने लगे हैं।
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अकड़रिया गांव में पुष्पा और पिंटू के घरों में पानी भर गया, जबकि लासा गांव में सत्तार, देवी, बदाली संदीप और बालकिशन के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। मंडी परिषद की बाजार में मवेशियों के साथ पहुंचे देवी ने बताया कि बहू-बेटे और छोटे बच्चों को उनके मामा के घर भेज दिया है। वह यहां पत्नी के साथ रात में आ गए थे। इसी प्रकार पुष्पा के घर से सामान निकालकर नाव पर लाद रहे परिजनों ने बताया कि रात से लगातार पानी बढ़ रहा है। बुधवार सुबह से दोपहर तक डेढ़ फीट पानी बढ़ा है।
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ग्रामीणों ने बताया कि लासा गांव की सड़क को सिंचाई विभाग ने मिट्टी डालकर ऊंचा किया था, लेकिन इस सड़क पर भी पौन फीट पानी बढ़ रहा है। वहीं, अकड़रिया में सरकारी स्कूल को पानी भरने की वजह से बंद कर दिया गया है। तहसील प्रशासन ने बुधवार को दोनों गांवों के लिए दो-दो नावें लगाई हैं।

इटौंजा के गांवों में बाढ़।

इटौंजा के गांवों में बाढ़।

इटौंजा के गांवों में बाढ़।

इटौंजा के गांवों में बाढ़।

इटौंजा के गांवों में बाढ़।

इटौंजा के गांवों में बाढ़।

इटौंजा के गांवों में बाढ़।

इटौंजा के गांवों में बाढ़।

इटौंजा के गांवों में बाढ़।

इटौंजा के गांवों में बाढ़।

इटौंजा के गांवों में बाढ़।

इटौंजा के गांवों में बाढ़।

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