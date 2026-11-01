Lucknow News: गजेंद्र, देवेंद्र जगदीश और संजय ने जीते स्वर्ण

लखनऊ। गजेंद्र, देवेंद्र, जगदीश और संजय ने 34वीं यूपी मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026-27 के पहले दिन स्वर्ण पदक जीते। लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित दो दिवसीय चैंपियनशिप का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। प्रतियोगिता में शॉटपुट के 50 से अधिक आयुवर्ग में गजेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की। समरजीत सिंह दूसरे और चरण सिंह तीसरे स्थान पर रहे। 55 से अधिक आयुवर्ग में देवेंद्र सिंह को सफलता मिली। विनय अवस्थी और राजेश कुमार सिंह क्रमशः द्वितीय व तृतीय रहे। 60 से अधिक आयुवर्ग में जगदीश द्विवेदी पहले स्थान पर रहे। वीरेंद्र कुमार को दूसरा और अर्जुन लाल कन्नौजिया को तीसरा स्थान मिला। प्रतियोगिता में प्रदेश के 56 जिलों से करीब 500 से अधिक महिला व पुरुष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।

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