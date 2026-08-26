Lucknow News: चार ट्रेनें रद्द और 26 के मार्ग बदले
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:21 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:21 AM IST
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लखनऊ। बीना-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलखंड के अगासोद स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग का काम सितंबर से अक्तूबर के बीच होगा। इस कारण उत्तर रेलवे चार ट्रेनों को रद्द करेगा। 26 ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। दो ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट या शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा। कई ट्रेनों को एक से पांच घंटे तक पुनर्निर्धारित किया गया है। कुछ ट्रेनों को रास्ते में रोककर भी चलाया जाएगा। ट्रेन 11408 लखनऊ जंक्शन-पुणे 15 अक्तूबर को कानपुर सेंट्रल, हमीरपुर रोड, ओहन, जबलपुर और इटारसी जंक्शन के रास्ते पुणे जाएगी। 12192 जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन 26 सितंबर से 14 अक्तूबर तक रद्द रहेगी।
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