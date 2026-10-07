Lucknow News: हयात नगर तक पहुंचा बाढ़ का पानी, आवागमन प्रभावित

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गोमती नदी के किनारे बसे गुलमी खेड़ा, सुखलाल खेड़ा, मुन्नालाल खेड़ा, टाड़ खेड़ा, सैथा और उमराव खेड़ा समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। जलस्तर बढ़ने के कारण जेहटा-माल रोड पर यातायात नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। हयात नगर जाने वाले मुख्य मार्ग पर भी पानी भर गया है। मंगलवार को भाजपा नेता अंजनी श्रीवास्तव और किसान मोर्चा के सह मीडिया प्रभारी चारु मिश्रा ने नाव से हयात नगर नई कॉलोनी का जायजा लिया और लोगों को राहत सामग्री वितरित की। हालांकि, मंगलवार को पानी बढ़ने की गति कुछ कम हुई है।मलिहाबाद। झाऊ बेरिया गांव में मंगलवार को नाव से बेहता नाला पारकर डीसीपी उत्तरी अमित कुमार आनंद ने ग्रामीणों का हालचाल पूछते हुए राहत सामग्री वितरित की। साथ ही जागरूक करते हुए कहा कि बेहता नाले के नजदीक बच्चों को न जाने दें। बड़े भी तैरकर पार करने की कोशिश न करें। नाव उपलब्ध है। गांव का मुख्य रास्ता नीचा होने के कारण पानी उसके ऊपर बह रहा है। इस कारण कामकाज सहित बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित है। इस मौके पर एसीपी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, इंस्पेक्टर अरुण कुमार मौजूद रहे।