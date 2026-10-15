Lucknow News: बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को सेक्टरों में बांटकर हो रही निगरानी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अपर नगर आयुक्त डाॅ. अरविंद राव और अरुण कुमार गुप्त ने बताया कि जोन-3 में पांच सेक्टर और 21 सब-सेक्टर बनाकर निगरानी की जा रही है। यहां तीन ड्रोन से लार्वा रोधी छिड़काव किया गया है। जोन-6 को चार सेक्टर और 10 सब-सेक्टर में बांटा गया है। इस जोन में करीब 550 कर्मचारियों को सफाई कार्यों में लगाया गया है। नंदा फॉर्म, संत कबीर नगर और मिल्लतनगर सहित कई इलाकों में ड्रोन से एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। गणेश विहार, नंदा फॉर्म और दाउद नगर में लगभग 350 कर्मचारी तैनात हैं। जोन-6 के सैंथा, हयातनगर और माल रोड सहित विभिन्न मोहल्लों में लार्वा रोधी छिड़काव किया गया है। यहां ड्रोन से भी करीब 16-16 एकड़ में छिड़काव हुआ। सैंथा और हयातनगर में गाद हटाने का कार्य भी चल रहा है।बाढ़ प्रभावित इलाकों की दिक्कतों को देखते हुए नगर निगम ने विभागवार कंट्रोल रूम नंबर जारी किए हैं। नागरिक सफाई, पेयजल, सेप्टिक टैंक और जल निकासी से जुड़ी शिकायतें इन नंबरों पर दर्ज करा सकते हैं।सफाई संबंधी शिकायत के लिए - 8808837500, 6389923234, 9219902911, 9219902912पेयजल एवं सीवर के लिए - 9451831593, 9889806396, 9454508087, 7991332892जल निकासी के लिए - 8810721631, 6389923231, 9219902913, 9219902914