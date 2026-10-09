Lucknow News: बकाया मांगने पर मछली विक्रेता पर हमला

विज्ञापन

बख्शी का तालाब। शिवपुरी गांव निवासी मछली विक्रेता रितिन पर बकाया रुपये मांगने पर एक युवक ने बांके से हमला कर दिया। हमले में उनके सिर पर चोट आई है। रितिन के अनुसार, आरोपी युवक शाम करीब साढ़े चार बजे दुकान पर मछली खरीदने आया था। उन्होंने पहले के बकाया रुपये मांगे तो आरोपी भड़क गया और गालीगलौज करने लगा। विरोध पर आरोपी ने वहां रखे बांके से उनके सिर पर हमला कर दिया और भाग निकला। लोगों की सूचना पर परिजन उन्हें अस्पताल ले गए। पीड़ित के पिता दिलीप का आरोप है कि घटना के बाद मोबाइल पर कॉल आई। इसमें पुलिस से शिकायत न करने की धमकी दी गई। अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक राम स्वरूप सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच की जा रही है।