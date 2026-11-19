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ऐशबाग स्थित मलिका जहां कर्बला के पास खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कबाड़ का काम करने वाले असम के लोगों की अवैध झोपड़ियां बनी थीं। शाम करीब चार बजे वहां एक झोपड़ी से आग की लपटें निकलने लगीं। लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन वह तेजी से फैल गई। देखते ही देखते आग ने 25 अन्य झोपड़ियों और पास के प्लास्टिक गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग बढ़ने का मुख्य कारण प्लास्टिक गोदाम का होना बताया गया।दमकल को सूचना मिलने पर सीएफओ अंकुश मित्तल और एफएसओ चौक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटना की भयावहता को देखते हुए हजरतगंज, आलमबाग और सरोजनीनगर से भी दमकल की गाड़ियां मंगवाई गईं।दमकलकर्मी आग पर काबू पा ही रहे थे कि तभी झोपड़ियों में रखे सिलिंडर एक के बाद एक ताबड़तोड़ धमाकों के साथ फटने लगे। इन धमाकों से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। पूरा आसमान धुएं और ऊंची लपटों से लाल दिखने लगा। लोगों को घटनास्थल से भागकर दूर खड़ा होना पड़ा।धमाकों और आग की लपटों की तपिश के कारण आसपास बने लोगों के मकानों की दीवारों में दरारें आ गईं। एहतियात के तौर पर बाजारखाला, चौक व अन्य थानों की पुलिस फोर्स ने लोगों के मकान खाली कराए। घटनास्थल से 500 मीटर के दायरे तक लोगों को दूर किया गया। डीसीपी पश्चिम जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि आग का कारण अभी पता नहीं चल सका है और कोई जनहानि नहीं हुई। इंस्पेक्टर बाजारखाला बृजेश सिंह ने पुष्टि की कि सरकारी जमीन पर बनी झोपड़ियां अवैध थीं। आग बढ़ने का कारण पास में प्लास्टिक का गोदाम होना रहा।