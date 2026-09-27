Lucknow News: शॉर्ट सर्किट से पेट्रोल पंप परिसर में लगी आग, एक कर्मी झुलसा

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इंस्पेक्टर आलमबाग बृजेश त्रिपाठी ने बताया कि पेट्रोल पंप पर डीजल टैंक के पास बने छोटे एयर टैंक में पानी भर गया था। कर्मचारी बाल्टी से पानी भरकर बाहर निकाल रहे थे। इस बीच एयर टैंक के पास लगे अर्थिंग की तार में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई।आग की लपटों को देख ग्राहक और कर्मचारियों में अफरातफरी मच गई। आग ज्यादा बढ़ती कि इससे पहले कर्मचारियों ने अग्निशमन उपकरण से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी और कुछ ही देर में आग बुझा ली गई। इस दौरान कर्मचारी सूरज का हाथ झुलस गया। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। आग से पंप के बाउंड्री वॉल पर लगे पोस्टर भी जल गए। इंस्पेक्टर ने बताया कि सूरज की हालत सामान्य है। फिलहाल जांच के बाद ही आग लगने का असल कारण पता चल सकेगा।